شولتس يطالب بترحيل طالب اللجوء الأفغاني منفذ حادثة الدهس في ميونخ

في أعقاب مداهمة طالب لجوء أفغاني بسيارته لمظاهرة تابعة لنقابة فيردي في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، أعلن المستشار الألماني اليوم الخميس عن اتخاذ إجراءات صارمة.

وقبل ظهوره في حملة انتخابية في مدينة فورت (أيضا في ولاية بافاريا)، قال شولتس إنه "لا يمكن لهذا الجاني أن يتوقع أي تساهل. يجب أن يُعاقب، ويجب أن يغادر البلاد".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن مثل هذه الجريمة التي حدثت في ميونخ لا يمكن التسامح معها أو قبولها. وقال: "لذلك يجب أن يكون واضحًا تمامًا أن القضاء سيتصرف بصرامة مع هذا الجاني باستخدام جميع الوسائل المتاحة له".

وأكد أن "أي شخص (من الأجانب) يرتكب جرائم في ألمانيا لن يُعاقب فقط بعقوبات صارمة ويدخل السجن، بل يجب أن يتوقع أيضًا أنه لن يتمكن من الاستمرار في الإقامة في ألمانيا"، لافتا إلى أن هذا ينطبق أيضا على الدول التي يكون ترحيل المواطنين إليها صعبًا.

كما أعرب شولتس عن صدمته العميقة ووصف الحادث بأنه "هجوم مروع"، مؤكدًا أنه يقف إلى جانب المصابين وأسرهم.

كان طالب اللجوء الأفغاني داهم بسيارته من الخلف المشاركين في مظاهرة نقابة "فيردي" ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 28 شخصا حالة بعضهم خطيرة.

يأتي الحادث بعد مرور أقل من شهرين على قيام طبيب سعودي يدعى طالب ع. معروف بعدائه للإسلام بمداهمة جمع من الأشخاص بسيارته في سوق عيد الميلاد في ماجدبورج في العشرين من شهر ديسمبر الماضي ، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 235 آخرين، إصابة بعضهم خطيرة.

