زيمبابوي: مقتل 24 شخصا في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة 

لقي 24 شخصا حتفهم في حادث تصادم في زيمبابوي بين حافلة وشاحنة من الأمام حسبما أفادت الشرطة اليوم الخميس.

وأعرب الرئيس إيمرسون منانجاجوا عن شعوره بالفزع والحزن ووصف الحادث بأنه كارثة وطنية.

وقال منانجاجوا إن الحكومة ستهتم بنفقات الجنازة والدفن للضحايا.

وأشار بول نياثي ، المتحدث باسم الشرطة إلى أن الحادث وقع قرب بلدة بيتبريدج ، الواقعة على الحدود الجنوبية مع جنوب أفريقيا.

وأضاف نياثي ، إن الحافلة كانت في طريقها من العاصمة هراري إلى بيتبريدج وعلى متنها 65 راكبا، وأن التحقيقات الأولية أوضحت أنها كانت تحاول تجاوز مركبة أخرى عندما اصطدمت بشاحنة النقل من الأمام.

وأشار إلى انه لم يتبين بعد عدد المصابين جراء الحادث.

وعرضت وسائل الإعلام الرسمية مشاهد لبعض الجثث المغطاة ملقاة على الأرض وحطام كل من الحافلة والشاحنة.

ونقلت صحيفة هيرالد الرسمية عن مسؤول طبي حكومي في بيتبريدج قوله إن 17 شخصا لقوا حتفهم في مكان الحادث بينما توفي سبعة آخرون متأثرين بجراح في الرأس في مستشفى في بيتبريدج.

وأفادت الصحيفة بأن 30 آخرين أصيبوا وأنهم يتلقون العلاج حاليا بالمستشفى.