حماس تؤكد الاستمرار في تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد

أكدت حركة حماس، اليوم الخميس الاستمرار في موقفها بتطبيق اتفاق غزة وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد، بحسب بيان صحفي.

وقالت حماس ، في بيان صحفي اليوم نشرته شبكة قدس الإخبارية على صفحتها بمنصة إكس ، "أجرى وفد الحركة برئاسة خليل الحية مباحثات مع الإخوة الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية".

وأضافت أن "البحث خلال جميع اللقاءات والاتصالات تركز على ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين إيواء شعبنا وإدخال بشكل عاجل البيوت الجاهزة "الكرفانات" والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة وكل ما نص عليه الاتفاق".