نائب وزير الخارجية يزور الدقهلية تفعيلا لمبادرة مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أجرى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية، يوم ١١ فبراير ٢٠٢٥، تزامنًا مع احتفالات العيد الوطني للمحافظة، وذلك بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وبالتعاون مع صندوق الهجرة وحماية الشهود.

التقى السفير حبشي، والوفد المرافق له، مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث تمت مناقشة مخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها.

وعقب اللقاء، اصطحب المحافظ الوفد الزائر للمشاركة في ندوة تثقيفية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، بمشاركة القيادات المؤثرة بالمحافظة وعدد من الشباب، حيث تم خلالها مناقشة كافة أبعاد الظاهرة، مع توضيح السبل القانونية البديلة.

كما قام نائب الوزير والسفيرة نائلة جبر بزيارة إلى جامعة المنصورة، حيث استقبلهما الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وأعقب ذلك عقد ندوة توعوية لعدد كبير من طلاب الجامعة تحت عنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين"، أدارها عميد كلية الحقوق، وألقى خلالها كل من نائب وزير الخارجية، ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية كلمات تم التأكيد خلالها على أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة والتعريف بالبدائل الآمنة، مع تسليط الضوء على دور الجامعة في تعزيز مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل.

في ختام الزيارة، تفقد نائب وزير الخارجية، برفقة نائب محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية في قرية "دميرة" بمركز "طلخا"، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة ومشاركة مؤسسة صناع الخير، حيث جاءت هذه القافلة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة ووزارة الخارجية في نوفمبر الماضي، وتوفر الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

تجدر الإشارة إلى أن زيارة محافظة الدقهلية تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تستهدف وزارة الخارجية خلالها المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وذلك للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وتوفير البدائل الإيجابية الآمنة، كما تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.