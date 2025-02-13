محافظ المنوفية يلتقي مفتي الجمهورية على هامش ندوة بجامعة المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية.

تأتي هذه الزيارة على هامش إلقاء ندوة توعوية للطلاب والتي تنظمها جامعة المنوفية ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حضر الاستقبال اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، واللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشاد المحافظ بالدور الهام الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والتي تعد من أعرق المؤسسات الدينية، وذلك من خلال نشر الفتاوي المستنيرة بمنهج الأزهر الشريف ومواجهة الأفكار المتطرفة وخاصة في الآونة الأخيرة تحت ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى أن قضية بناء الوعي الصحيح يتطلب تكاتف جميع المؤسسات لبناء جيل متفهم لقضايا وطنه وقادر علي مواجهة التحديات، مؤكدا على التعاون الدائم والمستمر مع دار الإفتاء المصرية على كل الأصعدة للنهوض بوطننا الحبيب وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه أعرب المفتي عن سعادته بهذا اللقاء، وامتنانه وتقديره لمحافظة المنوفية وجامعتها العريقة، موجها التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، آملاً أن يعيده الله علينا جميعا بالأمن والأمان والسلم والسلام على الأمة العربية والإسلامية جمعاء.

وثمن المفتي جهود محافظ المنوفية في تحقيق تنمية شاملة بكل القطاعات الخدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لمحاور الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الهدف من المشاركة في الندوات هو تسليط الضوء والتأكيد علي أهمية بناء الوعي الصحيح وتطوير الذات بما يساهم في تقدم المجتمع وتطوره ورفعة شأن أفراده، وأهدى محافظ المنوفية درع المحافظة كهدية تذكارية لمفتي الديار المصرية تقديراً لمجهوداته.