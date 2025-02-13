هل 2025 عام الارتفاعات القياسية في الذهب؟ مستشار وزير التموين يجيب

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب في السوق المحلي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى صعود سعر الجرام عيار 21 بمقدار 120 جنيها ليصل إلى 4120 جنيها خلال التعاملات المسائية اليوم.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصنايعية» المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الخميس، إلى تسجيل عيار 18 نحو 3514 جنيها، في حين بلغ عيار 24 سعر 4686 جنيها، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 33 ألف جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، أشار إلى ارتفاع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية 2917 دولارا، ذاكرا أن أسعار الذهب في البورصة العالمية سجلت ارتفاعًا تاريخيًا هذا الأسبوع، بعدما وصل سعر الأوقية إلى 2930 دولارًا، وهو مستوى لم يسبق للذهب أن حققه من قبل.

ورأى أن هذا الارتفاع يفتح الباب أمام مزيد من الصعود، قائلا: «الذهب سيذهب إلى مناطق ليس لها سقف محدد، خاصة وأنه يقترب من 3 آلاف دولار للأوقية، ومن الممكن أن يتخطاها، الأمر ليس متعلقا بأن 2025 هو عام الذهب؛ لكنه عام الظروف القوية جدًا التي تدفع الذهب والمعادن الثمينة إلى الارتفاع لأرقام قياسية».

وأكد أن العوامل المؤدية إلى الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب ما زالت قائمة، موضحا أن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الصعود، خاصة بعد فرض رسوم جمركية 25% على الصلب والألومنيوم؛ أدت إلى تصاعد التوترات مع الدول الأوروبية، والتي بدورها ستقوم بالرد بنفس الندية.

وأضاف أن هذه التوترات التجارية من شأنها أن تزيد من الضغط على الأسواق العالمية، وتدفع بالمستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.