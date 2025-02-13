من هم الأميركيون الذين لا يزالون في معتقلات روسيا؟

أفرجت روسيا عن معلم أمريكي كان قد سُجن بسبب ما قالت عائلته إنه وصفة طبية تحتوي على الماريجوانا. وأعلنت البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن هذا الإفراج يعكس بوادر انفتاح دبلوماسي.

المعلم مارك فوجل، الذي اعتُقل في أغسطس 2021، كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عامًا بتهمة حيازة المخدرات. وقد صنفته إدارة الرئيس جو بايدن في ديسمبر كمعتقل بشكل غير قانوني.

جاء الإفراج عن فوجل بعد صفقة تبادل سجناء كبرى في أغسطس الماضي، تم بموجبها الإفراج عن صحفي صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش والمسؤول الأمني بول ويلان، وآخرين. بحسب ،كالة أسوشيتد برس.

فمن هم الأمريكيون الباقون في السجون الروسية؟

كسينيا خفانا

تحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية، واعتُقلت في يناير 2024 بمدينة يكاترينبرج بتهمة الخيانة. جرى اتهامها بالتبرع لجمعية خيرية تدعم أوكرانيا، وحُكم عليها في أغسطس بالسجن لمدة 12 عامًا. وكانت قد حصلت على الجنسية الأمريكية بعد زواجها من أمريكي، واعتُقلت أثناء زيارتها عائلتها من لوس أنجلوس.

ستيفن هوبارد

مواطن من ولاية ميشيجان، أُدين في أكتوبر 2024 بالقتال كمرتزق إلى جانب القوات الأوكرانية ضد روسيا. وحُكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات و10 أشهر. وذكرت النيابة في محاكمته المغلقة أنه تعاقد مع الجيش الأوكراني بعد الغزو الروسي في فبراير 2022.

ترافيس ليك

موسيقي أمريكي، حُكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا في يوليو 2024 بتهمة حيازة المخدرات. وعُرف بأنه المغني لفرقة موسيقية في موسكو، وكان مظليًا سابقًا في الجيش الأمريكي.

جوردون بلاك

رقيب في الجيش الأمريكي، حُكم عليه بالسجن 3 سنوات و9 أشهر في يونيو 2024 بتهمة السرقة وتهديد صديقته. سافر إلى روسيا دون إذن رسمي من كوريا الجنوبية حيث كان متمركزًا.

روبرت وودلاند

أمريكي من أصل روسي، حُكم عليه في يوليو 2024 بالسجن لمدة 12 عامًا ونصف بتهمة الاتجار بالمخدرات. وكان قد سافر إلى روسيا للبحث عن والدته البيولوجية، التي التقى بها لاحقًا في برنامج تلفزيوني.

ديفيد بارنز

مهندس من تكساس، اعتُقل في 2022 أثناء زيارته لابنيه في روسيا. حُكم عليه في فبراير 2024 بالسجن لمدة 21 عامًا بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي، وهي اتهامات يصفها داعموه بأنها ملفقة.

روبرت جيلمان

جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، اعتُقل في 2022 بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة بعد حادثة شغب وهو في حالة سُكر. زادت عقوبته في أكتوبر 2024 إلى 7 سنوات وشهر.

يوجين سبكتور

رجل أعمال أمريكي من أصل روسي، حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة التجسس في ديسمبر 2024. وكان قد أُدين سابقًا في 2022 بتقديم رشاوى لمسؤول روسي.

جوزيف تيتر

اعتُقل في أغسطس 2024 في أحد فنادق موسكو لعدم تقديمه وثائق قانونية. زعم أنه جاء إلى روسيا طلبًا للجوء السياسي، ووجهت له تهمة الاعتداء على ضابط شرطة.