عبر كريستيان فييري، أسطورة الكرة الإيطالية، عن سعادته بزيارة مقر النادي الأهلي اليوم الخميس، على هامش استقبال النادي النسخة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنها تجربة مميزة للغاية بالنسبة إليه.

وقال كريستيان فييري في تصريحات رسمية: "أنا سعيد للغاية، إنها المرة الأولى لي في مصر، لذا أنا سعيد للغاية لوجودي هنا في ملعب التتش الجميل، حيث يتدرب فريق الكرة، إنه حقًّا ملعب رائع".

وأضاف الإيطالي: "أعتقد أن النسخة القادمة لبطولة كأس العالم للأندية مهمة للغاية، هناك 32 فريقًا مشاركون من مختلف أنحاء العالم، وجميع الأندية الكبرى ستشارك في هذه البطولة الضخمة، سيكون هناك الكثير من المباريات، وبالتأكيد الملاعب سوف تكون ممتلئة بالجمهور، مما يزيد الأمر إثارة وندية".

وتابع: "البطولة ستستضيفها أمريكا، وهناك استعدادات قوية لتنظيم هذا الحدث الكبير، لذا أتوقع أنها سوف تكون بطولة مذهلة، وستكون الأجواء متوهجة كالكهرباء".

وأكمل: "لقد وصلت القاهرة مساء الأربعاء، ولمست شغف وحب الناس هنا بكرة القدم، تمامًا مثلما يحدث في جميع أنحاء العالم، فالناس مهووسون بكرة القدم، لذا عندما ينظم فيفا بطولة بهذا الحجم فإن جميع المشجعين سيصابون بالجنون، وذلك يجعل جميع الأندية بالعالم تتمنى المشاركة في بطولة بهذا الحجم".

وأتم كريستيان فييري تصريحاته قائلًا: "نفس الأمر بالنسبة للجماهير في كل العالم تتمني رؤية فريقها في هذا الحدث الضخم، والأهلي سيمثل مصر ويخوض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي، وأظن أن كل الجمهور هنا سيشاهد هذه المباراة، ومصر كلها ستكون خلف الأهلي، أعتقد أنه أمر مهم للغاية، لأن اسم الأهلي سيتردد في جميع أنحاء العالم".