أطباء بلا حدود تعلن وقف بعض أنشطتها بمأرب اليمنية

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الأحد، وقف بعض أنشطتها في محافظة مأرب شرقي اليمن ، إثر اختفاء اثنين من موظفيها.

وأفاد بيان صادر عن المنظمة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب أ) نسخة منه "تعلن أطباء بلا حدود عن وقف بعض أنشطتها في مشروع مأرب عقب اختفاء زميلين وهما في طريقهما إلى المشروع".

ولفت البيان إلى أن المنظمة ستوقف نشاطها في 5 عيادات متنقلة من أصل 8، إضافة إلى سحب دعمها لمستشفى مأرب العام بالكامل.

وأشار البيان إلى أن المنظمة " تعي أن هذا القرار سيؤثر على فريق أطباء بلا حدود وعلى المرضى، مع إداركها كذلك لاحتياجات أهالي مأرب الطبية والإنسانية الكبيرة".

ومضى البيان قائلا " بيد أن أولويتنا عودة زميلينا عودة آمنة وسريعة".

ومطلع الشهر الجاري، تعرض موظفان أجنبيان في أطباء بلا حدود للخطف في محافظة حضرموت شرقي اليمن، من قبل مسلحين يُعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة.