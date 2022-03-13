اليمن يبحث جهود منظمة اليونسكو في دعم البلاد بمجال الموروث الثقافي

بحث وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، مع المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو في القاهرة الدكتور عبدالعزيز المزيني، جهود المنظمة ودعمها لليمن في مجال الموروث الثقافي وتطوير مهارات وقدرات العاملين في مجال حفظ الآثار والسياحة.

وأشار وزير الإعلام اليمني -خلال اللقاء، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- إلى ما تملكه اليمن من ثراء في الموروث الثقافي والتاريخي، وما تعرضت له المواقع والمعالم الأثرية من تدمير واستهداف من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن جهود اليونسكو ورغبتها في مساعدة اليمن، في مجال الآثار والثقافة عامة، محل تقدير الحكومة اليمنية.

وأعرب عن أمله في أن يحقق التعاون بين اليمن والمنظمة الأهداف المرجوة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات الشباب لتمكينهم من الاسهام في النهوض الثقافي.

من جهته، أكد المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو على خلق قنوات أكبر مع اليمن، تتسق وحجم تاريخ اليمن وثقافته وموروثه الحضاري، معربا عن إعجابه لما تمتلكه اليمن من كنوز أثرية وثقافية ضاربة في أعماق التاريخ.

وكشف عن الإعداد لمشروع تأهيل وتدريب يمنيين ويمنيات في مجال صيانة الآثار، ومنحهم شهادة الدبلوم من جامعة السلام التابعة للمنظمة في هذا المجال، لتطوير مهاراتهم بهدف مساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، مؤكدا أن هذا الموروث يحتاج إلى صقل، وإلى جهود الشباب المؤهل.