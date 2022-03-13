واشنطن: نعمل على مساعدة العراق في الحصول على قدرات صاروخية للدفاع عن نفسه

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن ”واشنطن تعمل على مساعدة العراق في الحصول على قدرات دفاعية صاروخية للدفاع عن نفسه“، وذلك بعد الهجوم الإيراني بصواريخ باليستية على أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في شمال البلاد.

وأضاف سوليفان لشبكة ”سي.بي.إس“ أنه لم يُصب أي مواطن أمريكي في الهجوم، ولم تُستهدف أي منشآت أمريكية، لكن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها للدفاع عن شعبها ومصالحها وحلفائها.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق الأحد، مسؤوليته عن إطلاق 12 صاروخا باليستيا على أربيل في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الهجوم استهدف ”مراكز استراتيجية“ إسرائيلية في المدينة.