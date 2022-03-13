مسام: نزع 1325 لغما وذخيرة زرعتها مليشيا الحوثي خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الماضي، من انتزاع 1352 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وذكر المركز -في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية- أن فرقه الميدانية نزعت منذ بداية الشهر 2438 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوات ناسفة في عدد من المحافظات اليمنية.

وأضاف البيان أنه بذلك بلغ عدد الألغام التي تم نزعها منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 325 ألفا و227 لغما زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، هو ضمن مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم، ومن أبرز أهداف المشروع.. تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية، والتصدي لتهديدات الألغام، ومعالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشار الألغام.