بابا الفاتيكان: ليس هناك أي مبرر للوحشية وقتل الأطفال والأبرياء والمدنيين العزل

وجه بابا الفاتيكان دعوة صادقة من جديد، لإنهاء الحرب القائمة في أوكرانيا.

وقال البابا فرنسيس، أمام 25 ألفا من الحضور والزائرين في ساحة القديس بطرس في روما اليوم الأحد، وهو يبدو عليه التأثر الشديد: "بسم الرب أطلب منكم أن توقفوا هذه المجزرة!".

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية، إن قلبه يعتصر، وضم صوته إلى صوت من يدعون إلى إنهاء القتال.

وأشار بابا الفاتيكان، إلى أن مدينة "ماريوبول" الأوكرانية صارت خلال الأيام القليلة الماضية "مدينة مفجوعة بسبب هذه الحرب الشنيعة"، مضيفا أنه ليس هناك اعتبارات استراتيجية يمكنها أن تبرر "الوحشية وقتل الأطفال والأبرياء والمدنيين العزل".

وقال الحبر الأعظم (85 عاما): "الأنباء الواردة من أوكرانيا مقلقة للغاية."

وحث القادة السياسيين على بذل قصارى جهدهم لإحلال السلام، ثم ترأس المشاركين في صلاة صامتة من أجل البلاد.

وقال إنه يتعين أن تتوقف الأسلحة عن العمل سريعا: "قبل أن تصبح المدن مقابر"، وعبر البابا فرنسيس عن شكره للدول والكثير من المتطوعين الذين يقومون بمساعدة اللاجئين النازحين من أوكرانيا.