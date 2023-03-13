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ارتفاع أسعار الذهب بسبب انهيار مصرفي سيليكون فالي وسيجنتشر بنك

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 10:07 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 10:07 م
واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الاثنين، من اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة عقب انهيار مصرفي سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك الأمريكيين، مما قلل توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ثاني أكبر انهيار مصرفي في الولايات المتحدة أثار حالة من القلق بشأن التداعيات المحتملة على النظام المالي الأمريكي ككل؛ ما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى التحرك لحماية أموال المودعين في البنكين.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار الأسهم في مختلف أنحاء العالم خلال تعاملات اليوم الاثنين.

كما تراجعت أسعار النحاس لأقل مستوياتها منذ شهرين، في إطار تراجع أوسع لأسعار الأصول المنطوية على قدر من المخاطر، في حين ارتفع سعر الذهب لأكثر من 1900 دولار للأوقية.

كما أدى انهيار البنكين إلى تحول حاد في توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية حيث لا تتوقع أسواق مبادلة الديون المرتبطة بأسعار الفائدة أي زيادة جديدة في الفائدة خلال العام الحالي في ضوء الموقف الجديد.

وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 9ر1% إلى 79ر1902 دولار للأوقية، كما ارتفع السعر بنسبة 5% منذ يوم الأربعاء الماضي على خلفية المخاوف من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي.

كما تراجع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 4ر0%. وارتفعت أسعار الفضة والبلاتين  والبلاديوم.

في المقابل، تراجع سعر النحاس بنسبة 6ر2%  في تعاملات بورصة لندن اليوم ليصل لأقل مستوى له منذ 6 يناير الماضي.

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