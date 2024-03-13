 الولايات المتحدة وحلفاؤها يسقطون مسيرات أطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة وحلفاؤها يسقطون مسيرات أطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 8:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 8:58 ص

قالت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها وبالتعاون مع "سفينة للتحالف"، دمرت نظامين جويين مسيرين تم إطلاقهما من مناطق في اليمن تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وذكر بيان القيادة المركزية: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أيضا إن المسلحين الحوثيين "أطلقوا صاروخا باليستيا قصير المدى" من اليمن باتجاه المدمرة يو إس إس لابون في البحر الأحمر. وأضافت أن "الصاروخ لم يؤثر على السفينة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار".

وتوعد الحوثيون بمهاجمة السفن في البحر الأحمر المرتبطة بإسرائيل. ومع ذلك، فإن العديد من السفن التي تعرضت لإطلاق النار ليس لها صلة بها.

وأطلقت العديد من الدول الغربية ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عمليات لحماية السفن في المنطقة.


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