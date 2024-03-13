الاكتتاب في السندات الثلاثينية الأمريكية فوق المتوسط

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أنهت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات أجل 30 عاما بقيمة 22 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها فوق المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 331ر4% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 47ر2 مرة.

باعت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي سندات أجل 30 عاما، بقيمة 25 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 360ر4% ومعدل التغطية 40ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما، 39ر2 مرة.

وفي وقت سابق الأسبوع الحالي، باعت وزارة الخزانة سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 56 مليار دولار وجاء الطلب عليها أقل من المتوسط وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار وكان الطلب عليها في حدود المتوسط.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية غدا تفاصيل بيع سندات مدتها 20 عاما.