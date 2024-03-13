السوشيال ميديا تسيطر على أحداث مسلسلات موسم رمضان

تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دورا بارزا في أحداث مسلسلات موسم رمضان الحالي، إذ إنها تعد المحرك الرئيسي للأحداث، أو أحد الأطراف المحركة الهامة فيها، لتؤكد دراما هذا العام حجم تأثير هذه المواقع على حياتنا اليومية، والذي أصبح مؤكدا أنه لا استغناء عنها لدى شريحة كبيرة من المواطنين حاليا.

من الأعمال القائمة على السوشيال ميديا مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» الذي نجح في حصد إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور، وحقق ردود أفعال واسعة منذ عرض الحلقة الأولى منه، خاصة وأن المسلسل مأخوذ عن قصص حقيقية لفتيات لديهن هوس «التريند» ومحاولة تحقيق الشهرة والأموال بأسرع وسيلة ممكنة، وذلك من خلال فتاة مغلوبة على أمرها تدعى «شيماء» تنحدر من أسرة فقيرة، تسعى لتزويجها رجل ثري لكنها تفشل، ولديها شقيقة صغرى مهووسة بمواقع السوشيال ميديا، وتقوم بتصوير فيديوهات قصيرة لها، لتحقيق الشهرة والمال، وذات مرة تقوم بعمل فيديو يجمعها بشقيقتها الكبرى شيماء، ليحصد الفيديو نسبة مشاهدة كبيرة، وتلتفت الأنظار للفتاة الخجولة شيماء، وتصبح بين يوم وليلة نجمة «تريند» وتتوالى الأحداث.

المسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وبطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم وغيرهم.

ويواكب الفنان الكبير يحيي الفخراني لغة العصر في أحدث مسلسلاته «عتبات البهجة» إذ ظهر في الحلقة الأولى من العمل وهو يتحدث فى «لايف» مع جمهوره، لنكتشف أنه «يوتيوبر» لديه قناة على أحد مواقع السوشيال ميديا، يتواصل من خلالها مع متابعيه، وهو يتحدث معهم في موضوعات مختلفة، في محاولة للوصول لأبناء هذا الزمن، هذا الجيل الذين يتعاملون مع مواقع التواصل الإجتماعي بأنها جزء أصيل من حياتهم، ليتقرب أكثر لأحفاده الذين يعيشون معه، ثم يصبح هو نفسه شغوفا بهذه المواقع.

مسلسل «عتبات البهجة» مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، للروائي إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية لمدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، ويشارك في البطولة كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، وعلاء مرسي.

ومنذ الحلقة الأولى أيضا تلعب وسائل التواصل الإجتماعي دورا في تحريك أحداث الموسم الرابع لمسلسل «المداح» الذي يحمل عنوان «أسطورة العودة» حيث يتعرض بطل العمل «صابر» لضغط كبير بعد انتشار أخبارا مغلوطة عنه على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث يقوم بعض صناع المحتوى بتصويره في مواقف مختلفة وتفسير ما يشاهدونه بشكل خاطيء لمتابعي حساباتهم، وإظهار صابر كأنه مجرم، ويتم إدانته بشدة.

مسلسل «المداح 4 - أسطورة العودة» بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وتعرض مسلسل «مسار إجباري» لظاهرة الفود بلوجرز، أو مدونين الطعام، الذين يقدمون محتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاص بنقد الطعام في المطاعم المختلفة، ويحققون بذلك شهرة ومكاسب كبيرة، حيث عرضت صديقة بطل العمل «أحمد داش» الذي يمتلك سيارة لبيع السندوتشات، أن تستعين بواحد من الفود بلوجرز المعروفين، ليقوم بتقييم الطعام الذي يقدمه لزبائنه، حتى يحقق له شهرة كبيرة، ومكاسب تفوق ما يحققه.

مسلسل «مسار إجبارى» مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وإخراج نادين خان.

واستعانت شقيقة البطلة في مسلسل «صدفة» بوسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأكلاتها التي تطبخها في منزلها وتبيعها للزبائن، من خلال تدشين حساب لها على السوشيال ميديا، للانتشار وجذب زبائن.

مسلسل «صدفة» من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور.