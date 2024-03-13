مقتل شخصين على الأقل في انفجار ضخم بشرق بكين

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قالت سلطات محلية، إن انفجارا عنيفا وقع في شرق العاصمة الصينية بكين وأودى بحياة شخصين على الأقل وأصاب أكثر من 25 شخصا.

ووقع الحادث خلال ساعة الذروة في الصباح في مطعم ببلدة يانجياو، التابعة لمدينة سانهي، وفقا لما أعلنته الحكومة المحلية صباح اليوم الأربعاء.

وذكر مرفق الإطفاء أنه أرسل أكثر من 150 عامل إنقاذ لموقع الحادث، حيث تقع عدة محال. وأظهرت الصور انهيار المباني المتضررة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وقوع انفجار في مبنى، حيث تسببت قوة الانفجار والركام المتطاير في إلحاق ضرر بالغ بالمباني المجاورة والسيارات. كما غطى عمود كثيف من الدخان سماء المدينة، التي تقع على بعد 30 كيلومترا من بكين.

وقد تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق في المبنى.

وقالت حكومة مدينة سانهي إن تسربا للغاز قد يكون السبب وراء الانفجار.