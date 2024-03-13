تأهل فريق أرسنال الإنجليزي لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه بورتو البرتغالي4 / 2 بركلات الترجيح في المباراة الماراثونية التي جمعتهما مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.



وتقدم البلجيكي لياندرو تروسارد بهدف لأرسنال قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.



وانتهى الوقت الأصلي بفوز أرسنال بهدف دون رد ، وهي ذات النتيجة التي فاز بها بورتو ذهابا ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين، لكنه لم يشهد جديدا لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الفريق الإنجليزي.



وكان بوكايو ساكا قريبا من افتتاح التسجيل لأرسنال في الدقيقة العاشرة عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن دييجو ميريلس كوستا حارس بورتو كان لها بالمرصاد.



ورد بورتو بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لإيفانيلسون لكن حارس مرمى أرسنال ديفيد رايا أنقذ الموقف بنجاح.



وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول تقدم تروسارد بهدف لأرسنال عبر تسديدة رائعة من يسار منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة للقائد مارتن أوديجارد.



وأنقذ رايا مرمى أرسنال من هدف محقق في الدقيقة 72 وتصدى ببراعة لتصويبة صاروخية أطلقها فرانسيسكو كونسيساو من خارج منطقة الجزاء.



وكاد أرسنال يحرز هدف الحسم قبل سبع دقائق من نهاية المباراة عبر تسديدة قوية من البديل جابريل جيسوس لكن حارس بورتو أنقذ الموقف بثبات.



ولاحت فرصة محققة أخرى لأرسنال قبل خمس دقائق من النهاية عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لساكا لكن كوستا حارس مرمى بورتو تصدى لها ببراعة.