أعربت الفنانة فيفي عبده، عن رفضها احتراف حفيدتها الرقص الشرقي، وذلك ردا على سؤال، ما إذا كانت ستشجع حفيدتها «شهد» إذا أرادت احتراف الرقص الشرقي، أم سترفض ذلك.

وأوضحت فيفي، خلال حوار خاص في برنامج «حبر سري»، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أنه لو كان هذا الطلب في عصرها لوافقت وشجعتها على قرار احتراف حفيدتها الرقص الشرقي.

وعقبت: «لو حفيديتي طلبت ترقص أيامي، كنت هوافق لأنه كان في احترام.. والناس اللي كانت بتابع الرقص الشرقي تقيلة، وهما مش زي دلوقت، أي حد بيتكلم وبيفتي».

ولفتت إلى بذلها مجهودا كبيرا حتى تصل إلى المكانة التي هي عليها الآن، مؤكدة أن حفيدتها لن تتجه إلى الرقص، فضلا عن أنها شخصية متعلمة ومثقفة، وتدرس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتابعت: «هي شافت أد إيه إحنا بنعاني.. وهي مثقفة مش زيي أنا طالعة من 3 ابتدائي.. وأخدت شهادة الحياة بعد ما تعبت وطفحت الدم عشان أبقى فيفي دلوقت».

واستنكرت الصورة الذهنية للراقصة في الأعمال الفنية والدرامية، وتقديمها أنها نموذج للمرأة المنحرفة أخلاقيا، ومهنة سيئة السمعة، مؤكدة أن الانحراف موجود في كل المهن وغير مقتصر فقط على الراقصات.