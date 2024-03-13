تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل العتاولة بسؤال المعلم عيسى الوزان "باسم سمرة" للدخاخني "محمد نجاتي" عن سبب اختطافه لشقيقة "العتاولة" ليلة دخلتها، وما الذي فعلوه، فلا يجيبه، ويحذره الوزان من "العتاولة" وأنهما "لحمهم مر واديهم مرزبة ودماغهم ناشفة".

ويذهب نصار "أحمد السقا" للدخاخني ليأخذ أخته شادية ويستطيع أن يواجه "رجالة الدخاخني" وينتصر عليهم، ويأخذه مثل الأسرى إلى منزلهم.

وفي مشهد آخر تكتشف عائشة "مي كساب" علاقة والدها بدينا وتقوم بغسل كل ملابسه حتى لا يذهب إليها، وعلى صعيدٍ آخر مازال نصار يبحث عن حنة، حتى يصل إلى منزلها ويعرف من والدتها مكان عملها، وبالفعل يصل إليها ولكنه لا يدري أن أحدا يراقبه.

ويلتقيا نصار وحنة "زينة"، ويحكي لها نصار أنه كان يبحث عنها، وتُغلق الحلقة على زينة وهي في غرفتها سعيدة بما قاله لها نصار، إلا أنها سمع صوت "خبط" ويكسر خضر باب الشقة عليها.