 محسن جابر: المهرجانات فن سائد الآن.. والعيب في الكلمة وليس اللحن - بوابة الشروق
الخميس 13 مارس 2025 10:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محسن جابر: المهرجانات فن سائد الآن.. والعيب في الكلمة وليس اللحن

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 13 مارس 2025 - 10:06 م | آخر تحديث: الخميس 13 مارس 2025 - 10:06 م

أكد المنتج محسن جابر، أن السوق الفني لا يمكن يكون السائد فيه المهرجانات فقط، قائلا: "طول عمرنا في إنتاج الحلو وفي الشعبي وفي المتوسط وكل الأنواع، والمهرجانات بقت الصفة السائدة لان الطرب الكلاسيكي اختفى ونسبته قلت".

وأضاف "جابر"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الطرب الكلاسيكي تراجع فترة من الفترات وهذا يغطي على الشكل العام، موضحا أن المهرجانات نوع من أنواع الفن ويجب التعامل مع الكلمات الخارجة لكن دون وقف المهرجانات بشكل عام.

وتابع: "طول عمرنا مبنقولش في لحن مسف أو هابط ولحن آخر حلو ودي مزيكا والعيب في الكلمة ولازم نتوقف عندها وده ذوق عام بقى ويدخل في التقييم، ولازم نقيم المهرجانات ونقومها إنما منقولش مفيش مهرجانات على الساحة لان ده نوع من أنواع الفن".

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