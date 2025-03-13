وزير الخارجية يكشف تفاصيل لجنة إدارة غزة: تتكون من 15 شخصا

توقع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، نشر قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية؛ للتأكيد على الترابط العضوي والموضوعي بين الضفة والقطاع.

وقال خلال لقاء لفضائية «الشرق» الإخبارية، اليوم الخميس، إن توفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني إحدى المهام الرئيسية لتلك القوة، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار الإعداد والتحضير لتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، أوضح أن «اللجنة الخاصة بإدارة غزة تتكون من 15 شخصًا من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع».

وأكد أن جميع أعضاء اللجنة من التكنوقراط وليس لهم علاقة بالفصائل الفلسطينية، رافضًا الإفصاح عن أسمائهم: «لن ندخل في تفاصيل تلك الأسماء، نؤكد أنها تمت بمباركة فلسطينية – فلسطينية وتم التفاهم بشأنها بين الأطراف المعنية».

وثمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عدم وجود حاجة أو ضرورة على الإطلاق لطرد سكان غزة من أراضيهم، مؤكدًا أنه «تطور شديد الأهمية».

ولفت إلى أن «لقاء اللجنة السداسية العربية مع مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أمس الأربعاء، كان بناءً ومهمًا».

وأشار إلى «الاتفاق على التشاور وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، وأن تكون الأساس لعملية الإعمار المرتقبة».