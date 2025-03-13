اتحاد جدة يعود إلى انتصاراته بالفوز على الرياض في الدوري السعودي

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حقق فريق اتحاد جدة فوزا صعباً على حساب ضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف، لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الاتحاد بهدفين لهدف، في مباراة شهدت شوط أول سلبي، بينما كان التقدم للعميد بهدف موسى ديابي الجناح الفرنسي في الدقيقة 55.

وقبل النهاية بـ9 دقائق استطاع العراقي إبراهيم بايش أن يعدل النتيجة للرياض، ويقرب الاتحاد من تعادل جديد هو الرابع على التوالي لمتصدر الدوري.

ثم جاء الهدف المتأخر للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع، ليحصد انتصارات ثمينا.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة بفارق 7 أهداف عن الهلال الوصيف وحامل اللقب والذي تنتظره مباراة السبت مع التعاون.