كشف الفنان أحمد حاتم عن الأرقام الأبرز في حياتها وذلك في برنامج " أرقام مع النجوم" مع إيناس سلامة الشواف، المُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

وقال أحمد حاتم إنه كان رياضيا ويهتم بالسباحة منذ صغره وحصل على 84% في الثانوية العامة بسبب تفوقه الرياضي، لكنه دخل الجامعة في سن ١٦ عاما أصغر من زملائه.

وأشار أحمد حاتم إلى أنه يهتم بأرقام الإيرادات وقاعات العرض كاملة العدد لكن أرقام التريند ليست دائما حقيقية.

وكشف أحمد حاتم عن اهتمامه بأرقام أجره وترتيب اسمه على الأفيش لأنها كلها تفاصيل مهمة لصالح العمل، ولكن في بعض الأحيان يغلب العقل على المصلحة.

وأوضح أنه قدم فيلم أوقات فراغ وهو طالب في الجامعة وكان أول أعماله ونال عنه أجر ١٥ ألف جنيه، وظل لمدة 10 أعوام يتأنى في اختياراته لتقديم عمل يرضيه حتى قدم فيلم الهرم الرابع عام 2016.



وأشار إلى أنه يحب حوالي 7 أعمال في حياته ويعتبرها علامة فارقة، موضحا أن بعض الأعمال تستغرق وقتا طويلا في تصويرها مثل شهد السفرة في مسلسل أخواتي الذي استغرق تصويره يوما كاملا.

كما كشف عن تصوير مسلسل "عمر أفندي" على مدار عام ونصف، وله مسلسل آخر من إنتاج السبكي تم تصوير نصف مشاهده وتأجيل النصف الآخر منذ حوالي سنتين بسبب حمل بطلته كارمن بصيبص.