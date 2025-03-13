محافظ الإسماعيلية يتابع مستجدات حادث اصطدام قطار مع ميكروباص بالقنطرة شرق

- توجيهات وزارية بسرعة إسعاف المصابين وصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا

توجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والأجهزة المعنية لموقع حادث اصطدام قطار مع ميني باص، الذي وقع بمنطقة جلبانة، فضلًا عن توجهه إلى مستشفى القنطرة شرق؛ لمتابعة الوضع الراهن وحالة المصابين.

وكان محافظ الإسماعيلية، تلقى بلاغًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوقوع حادث اصطدام قطار رقم ٢٩٣ ركاب بخط القنطرة شرق/ بئر العبد، في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة، بميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور؛ ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الميني باص.

وتوجه محافظ الإسماعيلية، بالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وبخالص التعازي لأسر المتوفيين، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدة، في بيان لها اليوم الخميس، أنه أثناء عبور قطار رقم 293 ركاب بخط القنطرة شرق/ بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة، حدث اصطدام للقطار مع ميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الميني باص.

وناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور فقط، وهي المزلقانات التابعة لهيئة السكك الحديدية، وعدم العبور نهائيا من الأماكن غير المعدة للعبور، حيث تتسبب هذه السلوكيات السلبية في إزهاق الأرواح، وهو ما سبق وناشدت به الهيئة المواطنين وقائدي المركبات عبر كل وسائل الإعلام بشكل مستمر؛ نظرا لما ينجم عن مثل هذه السلوكيات السلبية من أضرار جسيمة وإزهاق للأرواح.

بدوره توجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، إلى موقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق الذي تم نقل المصابين إليه.



وتقدمت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وبخالص التعازي لأسر المتوفيين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

فيما أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، بيانًا يؤكد متابعة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات تصادم وقع بين قطار وسيارة بالقرب من محطة الكهرباء، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب السيارة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة، فضلًا عن صرف التعويضات اللازمة للأسر المتضررة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

كما أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا، أكدت متابعة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الحادث لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث تصادم قطار مع سيارة ميني باص، اليوم الخميس، بطريق جلبانة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع البلاغ عن الحادث، منوهة بأن الحصر المبدئي يشير إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 12 من ركاب الميكروباص، تم نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، إلى جانب وفاة 8 آخرين.