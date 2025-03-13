كشف المنتج محسن جابر، عن تفاصيل نجاح ألبوم المطرب أحمد سعد الذي أنتجته شركته مؤخرًا، مؤكدا أن الفضل في هذا النجاح يعود إلى أبنائه الذين تولوا إدارة الشركة منذ حوالي 7 أو 8 سنوات.

وأشار خلال برنامج «حبر سري» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» إلى أنه قرر ترك مجال الإنتاج الفني منذ سنوات ليكمل أبنائه المشوار بدلاً منه، لافتا إلى اقتصار دوره على تقديم الاستشارات الفنية عند الحاجة إليه.

وتحدث عن بدايات اكتشافه لموهبة المطرب أحمد سعد عام 2001، قائلا: «أنا أول واحد عملت له أغنية وأول واحد طلعته».

وأوضح أنه كان يجرب فكرة جديدة مع الموسيقار صلاح الشربوني لاكتشاف أصوات جديدة، مشيرا إلى أنه كان يذهب كل خميس للاستماع إلى تصفية الأصوات التي يقوم بها «الشربوني»، والاستماع إليها.

وقال: «دخل أحمد سعد لقيت واحد بيقول: يا مسافر وحدك، فقلت لصلاح: إيه ده؟ فيه إيه؟ قال لي: نسمعه في حاجة ثانية، فكرر نفس الأغنية؟ فقلت له ممكن تطلع برا؟ وهو طالع برا قال لي: يا بيه حرام عليك، أنا بعول عيال وبجري على أسرتي، صعب عليَ فقلت له أطلع برا وبعدين نتفاهم، وقلت لصلاح إذا كان عنده ظروف أديله مبلغ ومشيه».

وأضاف أنه بعد فترة سمع أحد الأصوات يغني «يا مسافر وحدك» من خارج الغرفة، وكان أداءً جميلا ومرعبا ليفتح الباب ليجد أن الموسيقار صلاح الشربوني كان يقوم بتمثيل الدور مع أحمد سعد لإثبات موهبته، قائلا: «أحمد سعد عمل عليَ تمثيلية، وطلع عامل فيلم مع صلاح الشرنوبي».