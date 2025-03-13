محسن جابر: رامي صبري سيتربع على عرش الغناء العربي

أكد المنتج محسن جابر، أن الفنانين رامي صبري وتامر عاشور يمتلكان مستقبلا هائلاً، مضيفا أنهما فخر للفن المصري.

وقال خلال برنامج «حبر سري» الماع عبر شاشة «القاهرة والناس» : «أنا قلت لرامي صبري في يوم من الأيام وافتكر كلامي، سوف تتربع على قمة الغناء العربي وليس المصري فقط، نفس الشيء أقوله لتامر عاشور».

وتحدث عن نصيحة وجهها للفنانة آمال ماهر بعدم الإكثار من غناء أغاني أم كلثوم، قائلاً: «كان سيأخرها، ولكن لحقت نفسها، ولذلك أصبحت آمال ماهر».

وأوضح أن هناك فنانين سلكوا طريق أم كلثوم كثيرًا، على غرار الفنانة ميادة الحناوي وفاتن الحناوي.

وأشار إلى أن صوت الفنانة فاتن الحناوي كان أقوى من صوت شقيقتها؛ لكنها أخذت طابع أم كلثوم، فظلت على خطها، معقبا: «كل ما تطلع مسرح يطلب منها غناء أم كلثوم، فلم يعد لها كتالوجها الخاص لتقدمه للناس، لأن الناس أصبحت تراها في وجه أم كلثوم؛ وليس فاتن الحناوي».

ولفت إلى بدء الفنانة ميادة الحناوي بداية صغيرة في غناء أم كلثوم، قبل أن يلتقطها الراحل بليغ حمدي ويغير مجالها كليًا، وتبدأ الأغاني تصنع شخصية اسمها ميادة الحناوي.