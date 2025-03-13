الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها بنهاية تعاملات اليوم

مؤشر إس آند بي 500 يفقد 5 تريليونات من قيمته السوقية منذ فبراير الماضي



واصلت الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس بقيادة أسهم التكنولوجيا وبضغط من التوترات التجارية ومخاوف المستمرين من الركود الاقتصادي مع ضباية المشهد نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.35% إلى 40784 نقطة وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.50% إلى 5514 نقطة، وانخفض "ناسداك" المركب بنسبة 2.15% إلى 17267 نقطة.

وسيطر التشاؤم على المستثمرين نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية التى قرر فرضها على صادرات الدول إلى الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، أدت موجات عمليات التسريح في الوكالات الفيدرالية وتهديدات الترحيل إلى تآكل الثقة في قوة سوق العمل.

قال ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في شركة "إنتراكتيف بروكرز"، في مذكرة نقلتها بلومبرج، "يوم آخر من عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية يثقل كاهل الأسواق مرة أخرى".



وخسر مؤشر "إس آند بي 500" خمسة تريليونات دولار من قيمته السوقية منذ فبراير، وذلك بسبب مخاوف من أن سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية قد تُعيق النمو الاقتصادي. وانخفض مؤشر "ناسداك 100" بأكثر من 10% عن قمته التي سجلها الشهر الماضي، وسط تشكك المستثمرين في التقييمات العالية لأكبر أسهم التكنولوجيا.

وانخفض سهم "آبل" بنسبة 2.70% إلى 211.15 دولار، فيما تراجع سهم "تسلا" بنسبة 4.80% إلى 236.12 دولار.

وهدد ترامب بالرد على التدابير المضادة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من كل الدول، كما هدد بفرض رسوم جمركية تبلغ 200% على واردات المشروبات الكحولية من أوروبا، ليفتح جبهة جديدة في حرب تجارية عالمية ويثير مخاوف المستثمرين إزاء تشديد الحواجز التجارية في أكبر سوق استهلاكية في العالم.