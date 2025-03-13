محافظ قنا يشيد بأمانة مسعف وسائق عثرا على 227 ألف جنيه وأعاداها لصاحبها

أشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بالموقف النبيل الذي قام به كل من عبود رفاعي أحمد، المسعف بفرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا، وماهر عبد الواحد أحمد، السائق بالفرع نفسه، بعدما عثرا على مبلغ 227 ألفًا و700 جنيه أثناء تأدية عملهما في إسعاف مصابي حادث انقلاب سيارة بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي، حيث قاما بتسليم المبلغ للشرطة التي أعادته لصاحبه.

وأعرب محافظ قنا عن تقديره لهذا التصرف المشرف، مؤكدًا أن الأمانة والإخلاص في العمل هما أساس بناء المجتمعات الناجحة، وأن ما قام به المسعف والسائق يعكس القيم الأخلاقية الرفيعة التي يتحلى بها أبناء قنا.

ووجه المحافظ الشكر لهما، مشيدًا بدور هيئة الإسعاف المصرية في تقديم الخدمات الطبية الطارئة بكل تفانٍ وإخلاص.

وأشار إلى أن هذا الموقف يعد نموذجًا يُحتذى به في الأمانة والمسؤولية، داعيًا جميع العاملين في مختلف القطاعات إلى التحلي بهذه القيم النبيلة، التي تعزز الثقة في مؤسسات الدولة وتكرس معاني النزاهة والإخلاص في العمل.

