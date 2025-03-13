علق المنتج محسن جابر، على تصريحات سابقة له في عام 2009، توقع فيها انتهاء نجومية الفنان عمرو دياب بعد عامين، قائلا: «لا استطيع أن أقولها على أي فنان.. مقدرش أقول كدا على عمرو دياب، وحتى لو قلتها أنا برجع في كلامي».

وقال خلال برنامج «حبر سري» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»: «عمرو دياب ممكن يفضل إلى ما لا نهاية مثل أم كلثوم، هو ما زال واجهة جميلة مشرفة لمصر والمنطقة العربية»، مؤكدا أنه ما زال متربعا على القمة .

وتابع أن: «أحلى الأغاني التي غناها عمرو دياب العصر الذي عمل فيه مع محسن جابر.. وقارنوا بين أي أغنية قدمها حتى 2025 مع تملي معاك إنتاج نهاية التسعينيات، والجمهور يحكم».

ورأى أن «أثقل أغاني غناها عمرو دياب بدون مبالغة هي الأغاني التي انتجتها له، وستظل هذه الأغاني في مكتبة كل المستمعين على مدى طويل جدًا».

وبشأن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا، قال: «لو أنا من روتانا كنت خيرتها تكمل أو تمشي.. ولو طلبت الرحيل كنت سأمنحها إخلاء طرف بمنتهى السهولة».

واستشهد على ذلك بتجربة مشابهة للفنان عمرو دياب، قائلا: «هناك من هو كان أكبر وعملت كدا، الفنان الكبير عمرو دياب كان عقدي معه 3 سنوات وبعد ألبوم نور العين، وفي قمة نجاحي جاء المكتب وقال لي: أنا هعمل شركة والمثل يقول (اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع)، فطلبت من السكرتارية العقد، وقلت له ربنا يوفقك، وبعد سنة رجع مضينا ثاني وكملنا».