وزراء دفاع خمس دول أوروبية يناقشون الضمانات الأمنية لأوكرانيا في باريس

اجتمع وزراء دفاع خمس دول أوروبية كبرى في حلف الناتو، يوم الأربعاء في باريس، لبحث الضمانات الأمنية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك احتمال نشر قوات حفظ سلام في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

ولم يحدد وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا أي تفاصيل بشأن حجم أو طبيعة القوة المحتملة بعد المحادثات.



وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "المملكة المتحدة وفرنسا تقودان بشكل مشترك العمل على التخطيط لدفع جهود السلام وترتيبات الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

وأضاف: "نسعى إلى بناء تحالف من الدول الراغبة في أوروبا وخارجها"، مشددا على ضرورة تعزيز القوة العسكرية على جميع الجبهات.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن "أول ضمانة لأمن أوكرانيا هي قواتها المسلحة". وأوضح أن الحلفاء يسعون إلى تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية على المدى الطويل، كما فعلوا منذ بداية الحرب.

وأضاف: "لا يمكننا أن نطلب من القوات الأوروبية أن تقوم بعمل القوات المسلحة الأوكرانية". لكنه ألمح إلى أن أوروبا قد تفكر في إرسال قوات إلى الحدود البولندية الأوكرانية.

كما ناقش الوزراء جهود زيادة التسلح وتحسين التنسيق العسكري بين الجيوش الأوروبية.

من جانبه، شدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على ضرورة أن تعمل الدول الأوروبية من أجل أمن القارة، متجاوزة المصالح الوطنية، داعيا إلى شراء معدات عسكرية موحدة على نطاق أوسع وبوتيرة أسرع مما كان عليه في السابق.

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب إعلان مشترك بين الولايات المتحدة وأوكرانيا يوم الثلاثاء عن الاستئناف الفوري للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية، إلى جانب موافقة أوكرانيا على هدنة لمدة 30 يوما، إذا وافقت روسيا عليها، عقب اجتماع رفيع المستوى في جدة بالمملكة العربية السعودية.

واجتمع قادة الجيوش في 36 دولة في باريس مساء الثلاقاء لمناقشة إمكانية نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا.