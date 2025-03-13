لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف المقبل

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط اليوم الخميس، بعد اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور بيروت هذا الأسبوع، الالتزام ببدء المباحثات لإتمام برنامج مع الصندوق بحلول الصيف المقبل.

وقال الوزير البساط "كان لي اجتماع مثمر، وأكدت التزامنا ببدء مناقشات مع الصندوق بهدف إتمام برنامج بحلول الصيف".

وأضاف " ناقشنا الوضع الاقتصادي الكلي في لبنان ،وبرنامج الإصلاح اللازم لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني، وتوقيت وتفاصيل المناقشات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي".

يذكر أن خبراء في صندوق النقد الدولي بدأوا منذ الاثنين الماضي، اجتماعات في لبنان . وشدّد وفد من صندوق النقد الدولي خلال لقائه رئيس الجمهورية أمس الأربعاء، على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف المقبل.