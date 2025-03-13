أعرب المطرب والملحن حسام حبيب، عن سعادته بفترة ابتعاده عن طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا: «بقالنا شهور الحمد لله.. معدتهمش بس مبسوط جدًا بيهم».

وأكد خلال مقابلة مع برنامج «العرافة» عبر شاشة «النهار»، أنه لا يوجد أي تواصل بينهما ولا يرغب في ذلك، معقبا: «ولا فيه تواصل ولا عايز أعرف.. مرحلة وعدت».

وقال إنه سيدرك أنه سيندم على ما يقوله؛ لكنه مجبر على ذلك بسبب ما وصفه بـ«الإهانة» التي تعرض لها أمام أهله وأصدقائه، وحتى في ظهوره الإعلامي.

ورد على التساؤل حول سبب ندمه على تصريحاته، قائلا: «علشان أنا ميهنش عليَ أعمل فيها كدا»، لتقاطعه الإعلامية بسمة وهبة بالقول: «أنت حيرتني يا حسام»، ليجيب : «دي الحقيقة، أنا مجبر على ما أفعله الآن، بسبب إهانتي أمام أهلي وأصحابي وحقهم عليَ؟ وإهانتي حتى اليوم، لما أظهر في برنامج ويتقال لي اللبس اللي أنت لابسه هي اللي جابتهولك!».

وطالب شيرين أن تجيب على أسئلته وتوضح حقيقة ما حدث بينهما، معتبرًا أن هذه الفرصة الأخيرة لها، قائلا: «لو اللي قالته شيرين حقيقي تخرج وتقول كل كلامها حقيقي وأنا هرد، هذه آخر فرصة، أنا معتبر كل ما ادعته مش حقيقي، معتبره غضب وغلط كنت ممكن أحاسبها عليه وآخد حقي منك بالقانون؛ لأن ده تحريض، لو واحد شافني في الشارع قتلني أو شتمني أنت اللي حرضتيه».

وعلق على تصريحات شيرين الأخيرة بأنها كانت تعود إليه بعد كل انفصال بسبب تهديداته لها، متسائلا بقوله: «تهديدات إيه؟ ماسك عليها إيه؟ تخرج تقول هو هددني بكذا، متقولش كلمة في المطلق».