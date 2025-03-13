محمد هشام عبية: بعض أحداث مسلسل مُنتهي الصلاحية وقائع حقيقية

قال الكاتب محمد هشام عبيه، إن اختيار اسم "مُنتهي الصلاحية" مقصود به كثير من الأشياء التي تنتهي صلاحيتها بعد فترة وينسحب ذلك أيضاً على العلاقات الإنسانية وينطبق أيضاً على سلوكيات الشخص نفسه التي قد تختفي وتتغير بعد انتهاء صلاحيتها، موضحا أن الأفكار أيضاً قد يكون لها مدة صلاحية قابلة للانتهاء، وهناك كثير من الأفكار التي يُناقشها المُسلسل على مستويات مُختلفة تهدف لأن تصل إلي كل الطبقات بدرجات متفاوته من التفكير.

وخلال تصريحات صحفية، أوضح "عبية" أن هناك بعض الأحداث التي يتناولها المُسلسل مُستقاه بالفعل من أحداث ووقائع حقيقية حدثت وهذه أحد أدوار الدراما التي تُلقي الضوء على المناطق الشائكة في المُجتمع ومناقشتها وعدم التعتيم على أي قضايا لأن كشف كل القضايا وطرحها للرأي العام هي ظاهرة صحية وفي صالح المجتمع.

وقال محمد هشام عبيه إن كثير من أحداث المُسلسل يجري تصويرها في أماكن مفتوحة وهو نتاج مُناقشات كثيرة مع المخرج المتميز تامر نادي، مشيرا إلي أن الهدف هو مُناقشة قضية تهم طبقات مُختلفة في المُجتمع ولذلك كان من الطبيعي أن يكون التصوير في أماكن تناسب طبيعة الأحداث، لافتا في الوقت نفسه إلي أنه من مُحبي تقديم أعمال درامية في حلقات مُكثفة ومركزة ولا يستهويه كثيراً تقديم أعمال ذات عدد حلقات كبير.

المسلسل تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي، وبطولة محمد فراج، وياسيمن رئيس، وهبه مجدي، وخالد سرحان، ومحمود الليثي، ودنيا ماهر، وتامر نبيل، وسامي مغاوري، وحسن مالك، وجيسكا حسام، وملك حسن.

ويرصد المسلسل العالم الخفي للمراهنات التي بدأت تنتشر بين قطاعات من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين، حيث تدور الأحداث حول "صالح" شاب طموح يُسجن ظُلم لتتغير حياته من موظف مرموق إلي شخص آخر يفقد وظيفته وأسرته ويندفع في عالم المراهنات، وتغوص الأحداث تدريحياً لنكتشف هذا العالم الخفي والغامض.