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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، واتجاه الرياح: جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر واتجاه والرياح : شمالية غربية : شمالية شرقية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 31 18

6 أكتوبر 32 18

بنهــــا 30 18

دمنهور 30 17

وادي النطرون 31 17

كفر الشيخ 30 18

المنصورة 30 18

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 18

طنطا 30 18

دمياط 28 17

بورسعيد 28 17

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 18

العريش 31 18

رفح 30 18

رأس سدر 28 17

نخل 30 14

كاترين 22 09

الطور 29 18

طابا 29 18

شرم الشيخ 32 20

الإسكندرية 29 17

العلمين 28 17

مطروح 27 16

السلوم 29 17

سيوة 28 18

رأس غارب 27 19

الغردقة 31 20

سفاجا 30 19

مرسى علم 31 19

الشلاتين 30 19

حلايب 28 20

أبو رماد 29 19

رأس حدربة 28 20

الفيوم 31 15

بني سويف 32 14

المنيا 32 14

أسيوط 33 15

سوهاج 33 15

قنا 33 16

الأقصر 34 17

أسوان 34 17

الوادي الجديد 33 14

أبوسمبل 34 16

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 35 24

المدينة 33 22

الرياض 26 14

المنامة 22 18

أبوظبي 27 20

الدوحة 26 18

الكويت 28 14

دمشق 22 11

بيروت 21 16

عمان 23 13

القدس 24 12

غزة 22 16

بغداد 28 11

مسقط 29 25

صنعاء 27 09

الخرطوم 37 23

طرابلس 26 20

تونس 24 15

الجزائر 21 15

الرباط 19 13

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 24 03

إسطنبول 22 14

إسلام آباد 22 14

نيودلهي 33 20

جاكرتا 32 24

بكين 16 04

كوالالمبور 33 24

طوكيو 20 08

أثينا 21 11

روما 17 13

باريس 10 05

مدريد 11 05

برلين 09 03

لندن 09 03

مونتريال 03 01-

موسكو 14 07

نيويورك 08 05

واشنطن 19 05

نواكشوط 30 18

أديس أبابا 25 13