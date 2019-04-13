المفوض السامي البريطاني يشارك في مراسم إحياء الذكرى 100 لمذبحة «أمريتسار» شمالي الهند

انضم المفوض السامي البريطاني لدى الهند، اليوم السبت، إلى عشرات من الساسة والشخصيات العامة في مدينة "أمريتسار" شمالي البلاد؛ لإحياء الذكرى المئوية لمجزرة "جليانوالا باج" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإنجليزي في الهند بحق محتجين عزل قبل 100 عام.

وكتب المندوب البريطاني دومينيك أسكويث، في دفتر تذكاري بمناسبة الذكرى: "أن أحداث جليانوالا باج (أمريتسار) التي ارتكبت قبل 100 عام، هي عمل مشين في تاريخ الهند البريطانية".

وقتلت قوات الاحتلال البريطاني المئات من الرجال والنساء والأطفال بالرصاص في جليانوالا باج، وهي حديقة مسورة في "أمريتسار"، في 13 أبريل عام 1919. وتعد المجزرة التي أعقبت احتجاجات في المدينة الشرارة التي أطلقت حركة الاستقلال في الهند.

وأعلنت الحكومة البريطانية آنذاك أن عدد القتلى وصل إلى 379 ضحية، ولكن المقاتلين من أجل الحرية في الهند أكدوا أن 1000 برئ لقوا حتفهم.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمام برلمان بلادها يوم الأربعاء الماضي، إن المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال البريطاني في "أمريتسار" الهندية تمثل "ندبة شائنة" في الراج البريطاني (الهند البريطانية أو المرحلة التاريخية التي استعمرت فيها بريطانيا مناطق الهند وباكستان وبنجلاديش وميانمار).

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، زار "أمريتسار" في عام 2013، حيث وصف المذبحة أيضا بأنها "عمل شائن".

ووفقا لتقارير إعلامية هندية، وصف عدد من الساسة وأحفاد الضحايا هذه التعليقات بأنها لم ترق إلى اعتذار عام.

ورئيس حزب "المؤتمر الهندي" المعارض راهول غاندي، ورئيس حكومة إقليم البنجاب أمريندار سينغ، بين الحشود التي تشارك اليوم في مراسم إحياء الذكرى المئوية للمجزرة.

ومن المقرر أن يشارك فنكاياه نايدو، نائب رئيس الهند، والزعيم السابق لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، في مراسم تذكارية تقام في وقت لاحق اليوم.