الرئيس اليمني يدعو الحوثيين لإلقاء السلاح والبدء في السلام

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دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، الحوثيين إلى إلقاء السلاح والبدء في السلام ، مؤكدا أن انعقاد البرلمان يشير بوضوح لفشل المشروع الحوثي المدمر.

وقال هادي ، خلال افتتاح جلسة مجلس النواب صباح اليوم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت/ شرق اليمن/: "ألم يحن الوقت لإلقاء السلاح والبدء في السلام؟.. نمد يدنا بالسلام للحوثيين لأن اليمن غال وعزيز"، مضيفاً: "لا ترهنوا حاضر ومستقبل اليمن لأعداء البلاد".

وأضاف أن "الشرعية اليمنية تهدف لإنجاز سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث، إلا أن ميليشيا الحوثي تعرقل تلك الجهود وتتعمد إفشال كل الاتفاقيات".

وأكد أن "أهم أولوياتنا في الوقت الراهن هي هزيمة الإنقلاب" ، مشيرا إلى أن الحوثيين رفضوا كل دعوات الحوار والسلام ويتعمدون إفشال أي محاولات للحل السلمي، و"اليوم يستعيد اليمنيون أحد أهم مؤسسات دولتهم.. أدعو كل البرلمانيين الذين لم يلتحقوا بأن ينضموا إلى البرلمان".

ودعا هادي المجتمع الدولي للتصدي لمماطلات الحوثيين في مباحثات السلام، متهماً الحوثيين بسرقة المساعدات الإغاثية الموجهة لليمنيين والمتاجرة بها، مشدداً على أن مؤسسات الدولة ملتزمة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن أي موظف في الدولة لا يقوم بمهام وظيفته هو خائن للوطن والشعب.

وقال الرئيس اليمني: "أناشد اليمنيين بالتمسك بالأمل رغم تهديدات وانتهاكات الحوثيين.. لم نكن نريد الحرب وبذلنا كل ما في وسعنا لتفاديها"، مضيفاً: "أثق في النصر على الانقلاب لننطلق بعده في بناء اليمن الاتحادي الجديد".

من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي شعل بن فهم السلمي أن "الشعب اليمني يخوض حرباً للتصدي للمليشيات التي منعت المساعدات الإنسانية والإغاثية وجندت الأطفال وزعزعت الأمن والاستقرار بالمنطقة" ، مشيرا إلى أن "إطلاق عاصفة الحزم كان قراراً تاريخياً وأعاد للأمة العربية مكانتها".

وكان رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني دعا الوزراء والمسؤولين للعودة الى عدن والقيام بمهامهم من العاصمة المؤقتة للبلاد .

وطلب البركاني ، افتتاح الجلسة مجلس من كافة الوزراء والمسؤولين والقيادات العودة وإدارة شؤون البلاد من العاصمة المؤقتة .

كما دعا البركاني رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الى إصدار قرار بالعودة لكافة قيادات الدولة للقيام بمهامهم من العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأكد البركاني أن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان.

وأضاف: "مصممون على هزيمة انقلاب الحوثيين ليستعيد الشعب اليمني دولته"، مشيداً بدور تحالف دعم الشرعية في وجه الانقلاب ، مشددا على أن الانقلابيين يعملون على تنفيذ برنامج فارسي.

وقال البركاني إن اجتماع البرلمان اليمني في سيئون يأتي متوافقاً مع مواد الدستور.

وانطلقت اليوم الجلسة الأولى للبرلمان في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام.

وبدأت عملية انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية بمشاركة 141 نائباً، حيث تم اختيار سلطان البركاني رئيساً للبرلمان بالإجماع ، وعقب اختياره، أعلن البركاني فتح باب الترشح لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيه البرلمان جلساته منذ اندلاع النزاع المسلح في اليمن عقب اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء عام 2014.

وكان الرئيس اليمني قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مدينة سيئون عاصمة محافظة حضرموت قادماً من مقر إقامته المؤقتة الرياض.

ويأتي انعقاد البرلمان (المعترف به من قبل حكومة هادي) اليوم في سيئون تزامناً مع انتخاب المقاعد الشاغرة لاعضاء البرلمان في مناطق الحوثيين لاستكمال النصاب القانوني للبرلمان (الخاضع لسيطرتهم).