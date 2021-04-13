الجزائر تسجل 154 إصابة و3 حالات وفاة بكورونا في يوم واحد

أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 154 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمر صحفي اليوم - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 118 ألفا و799 حالة ، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3137 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 82 ألفا و813 حالة، بعد شفاء 109 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 19 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 4 صباحا في 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة.