الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 9 إصابات بينها حالة واحدة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 9 إصابات بكورونا حالة واحدة منها بعدوى محلية تم تسجيلها في مقاطعة "يونان" جنوب غربي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90435 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 8 رفعت إجمالي الحالات الوافدة إلى 5443 حالة غادر منها 5237 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 11 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85506 أشخاص، وأنه تم أمس تسجيل 18 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 299 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11594 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 207 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1058 إصابة مؤكدة بما في ذلك 11 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11214 مريضا في هونج كونج، 48 مريضا في ماكاو، و1026 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.