مصادر: رئيس وزراء باكستان يدرس تعيين وزير مالية جديد

قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يعتزم تعيين وزير مالية جديد خلال الأسبوع الحالي، بعد أيام من إثارة الوزير الحالي حماد أزهر للجدل بسبب تصريحاته عن التحرك لاستئناف العلاقات التجارية مع الهند الخصم اللدود لباكستان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن شوكت تارين المصرفي السابق الذي تحول إلى العمل السياسي والذي شغل منصب وزير المالية من قبل يبدو المرشح الأوفر حظا لخلافة أزهر.

في الوقت نفسه قال مسؤولان باكستانيان إن العديد من أعضاء حكومة خان غير متأكدين من إمكانية تعيين تارين في المنصب حيث أنه ليس عضوا في البرلمان.

وقال أحد المصادر إنه يمكن تعيين تارين كمستشار مالي، للتغلب على عقبة عدم عضويته في البرلمان، على أن يكون المسؤول الأول في وزارة المالية.

يذكر أن حماد أزهر الذي يشغل منصب وزير الصناعة، تم تكليفه بوزارة المالية أواخر الشهر الماضي خلفا لعبد الحفيظ شيخ الذي خسر مقعده في مجلس الشيوخ الباكستاني في الانتخابات الأخيرة.