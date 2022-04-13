رفع سعر الفائدة في نيوزيلندا 50 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي النيوزيلندي، زيادة سعر الفائدة الرئيسية بصورة حادة اليوم الأربعاء، لقطع الطريق على توقعات ارتفاع التضخم وتقليل التقلبات غير الضرورية في المستقبل.

ورفعت لجنة السياسة النقدية في بنك احتياط نيوزيلندا "المركزي" سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5ر1%.

واتفقت اللجنة على أنه من المناسب استمرار تشديد السياسة النقدية بالوتيرة المطلوبة للمحافظة على استقرار الأسعار وضمان تحقيق اقصى توظيف مستدام للقوة العاملة.

وقال البنك المركزي النيوزيلندي في بيان إن "اللجنة اتفقت على أن سياستها النقدية القائمة على مبدأ "مسار الندم الأقل" تعني زيادة الفائدة الآن وليس فيما بعد، بهدف قطع الطريق على الارتفاع المتوقع في التضخم وتقليل أية تقلبات غير لازمة في الناتج الاقتصادي وأسعار الفائدة وأسعار الصرف في المستقبل".

ويرى أعضاء اللجنة أن تسريع عملية تطبيع أسعار الفائدة بعد فترة طويلة من تبني أسعار فائدة منخفضة، سيقلل مخاطر توقعات التضخم المرتفع، كما أن التحرك الأكبر اليوم يتيح للسياسة النقدية المرونة بعد ذلك في ضوء حالة عدم اليقين التي تحيط بأوضاع الاقتصاد العالمي.