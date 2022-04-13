أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الأربعاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 513 إصابة جديدة، كما تعافت 602 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 555 ألفا و146 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1473 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الإمارات، ‌سجلت وزارة الصحة 237 إصابة جديدة بإجمالي 894 ألفا و523 إصابة، وشفاء 486 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 875 ألفا و602 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى تقديم 6 آلاف و539 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونا و621 ألفا و636 جرعة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 248 إصابة جديدة، وتماثل 598 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و322 ألفا و551 إصابة، والشفاء إلى مليونين و290 ألفا و436 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25 ألفا و188 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.