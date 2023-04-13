محافظ القاهرة: مبادرة عيشيها صح تُمكن سيدات الأسمرات اقتصاديا وتجعلهن رائدات أعمال



تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انتهاء مبادرة "عيشيها صح" التي أطلقتها محافظة القاهرة بقصر ثقافة الأسمرات في ضوء إدراج مدينة القاهرة مدينة إبداعية على قائمة اليونسكو للمدن الإبداعية في مجالي الفنون الشعبية والحرف التراثية.

وأكد محافظ القاهرة، فبي بيان اليوم الخميس، أن المبادرة سعت للمساعدة فى تمكين سيدات الأسمرات اقتصاديًا وجعلهن رائدات أعمال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تم تعليم السيدات بالاسمرات إحدى الحرف التراثية وهي صناعة السبح.

مبادرة عيشيها صح هي أولى مبادرات المحافظة لتمكين المرأة اقتصاديًا في المناطق بديل العشوائيات، وتمت المبادرة على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة التأهيل المجتمعى لسيدات الاسمرات وجعلهن قادرات على التغلب على أي مشكلات، وتضمنت المرحلة الثانية من المبادرة رفع الوعي التراثي والثقافي لدى السيدات، وانتهت المبادرة بالمرحلة الثالثة وهي التمكين الاقتصادى لسيدات الاسمرات وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ واستدامة الحرف التراثية و ذلك بنقلها لجميع فئات المجتمع.