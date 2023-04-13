رئيس الوزراء الأيرلندي يلتقي الرئيس الأمريكي في فارملي هاوس

رحب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار اليوم الخميس بالرئيس الأمريكي جو بايدن في "فارملي هاوس" بيت الضيافة الرسمي للدولة، حيث أعرب خلال اللقاء عن شكره للولايات المتحدة على قيادتها ودعمها لأوكرانيا خلال الحرب الدائرة.



وقال فارادكار - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "لم أفكر مطلقا في حياتي أننا سنشهد حربا من هذا النوع تحدث في أوروبا مرة أخرى"، مضيفا "أن الديمقراطية والحرية في تراجع في أجزاء كبيرة من العالم وإذا لم يكن الأمر كذلك للقيادة الأمريكية وإذا لم تكن أمريكا وأوروبا تعملان معا، فأنا لا أعرف أي نوع من العالم نعيش فيه".



من جانبه، قال الرئيس الأمريكي: "إن هناك فرصة لإحراز تقدم جاد في أيرلندا لأنها تأخذ مكانها في العالم من خلال الترحيب بالأوكرانيين ومساعدة البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم".



وأضاف بايدن: "إنه شعور جيد أن تكون هناك علاقة ناشئة وقوية بين الولايات المتحدة وأيرلندا".