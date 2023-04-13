شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» العديد من المفاجآت والتحولات الدرامية داخل أحداث المسلسل كان أبرزها تجنيد «منال – دنيا عبدالعزيز» وخضوعها الكامل للجن بعدما عملت ضرتها «أحلام – رانيا فريد شوقي» حجاب وسحر لها وضعته داخل مرتبة سرير نومها.

ونتيجة لأعمال السحر الذي خضعت له منال تؤذي شقيقتها «رحاب – هبة مجدي» دون قصد، وتقلب زوجها «صابر المداح – حمادة هلال» عليها، وتؤكد له أن زوجته كانت تخونه وهربت منه ولجأت إلى طليقها الأول «زين – محمد عز» وأنها كانت تقيم داخل منزله طوال فترة اختفائها من المنزل، مما يزيد الشك في قلب زوجها.

كما تشهد الأحداث معاتبة «هايم – محمد رياض» لمساعده «أيمن» بعدما قتل «عمار» بالخطأ داخل المنزل المهجور الذي تتواجد فيه المقبرة الفرعونية، ويعنفه بشده لأنه كان يريد قتل «حسن – خالد سرحان» بدلا من «عمار»، ويعقد هايم صفقة كبرى مع «الأمير – عبدالعزيز مخيون» تبرع من خلالها بمبلغ مالي كبير من أجل الجمعية التي يرعاها الأمير، وهو الأمر الذي يثير حيرة وشكوك «عصام – عصام السقا»، ويوعد الأمير هايم بأنه سيقنع صابر المداح بالدخول في شراكة معهم قريبا حتى ينفذ أوامر الجن.

في المقابل تصل «أمينة – سلمى أبو ضيف»، والتي تتواجد في منزل صابر المداح هربا من أهلها وهربا من الجن العاشق، إلى مرحلة متأخرة من اليأس وتفكر في الانتحار، ولكن صابر المداح يعنفها ويطلب منها أن تتخلص من جنينها سريعا لأنه من نسل الجن، وفجأة تظهر له الجنية «هند بنت الأحمر - لوسي»، وتهدده إذا حاول الاقتراب من جنين أمينة أو من طفله «عز».

وتنتهي أحداث الحلقة بمحاولة أمينة الهروب من منزل صابر، ولكنه يراها ويطمأنها ويخبرها أيضا أن شقيقها «حمزة – أحمد كشك» يتواجد حول المنزل لمراقبتها وإذا شاهدها سيقوم بقتلها، وتحاول زوجته رحاب تهدئتها وتصطحبها إلى غرفتها بعد العدول عن فكرة هروبها من المنزل، وتواجه رحاب زوجها صابر المداح بأن هل ما حدث مع أمينة وإنجابها من الجن العاشق هل تم معها أيضا وأنجبت طفلهما عز عن طريق الجن؟ خاصة وأنها أنجبته في الشهر السادس من الحمل، وهو ما يضع صابر المداح في ورطة جديدة.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.