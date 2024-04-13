أُصيب ستة فلسطينيين بالرصاص الحي، إحداها حرجة بالرأس، ظهر اليوم السبت، في هجوم شنه مستوطنون على قرية المغير شرق رام الله .
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر، أن شخصا أصيب بالرصاص الحي في الرأس، وصفت إصابته بالحرجة، فيما أصيب خمسة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، جراء هجوم شنه مستوطنون على القرية.
وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النار في أحد المنازل في القرية، ما أدى إلى إحراقه بالكامل، والذي يعود للمواطن خميس أبو عليا، كما أحرقوا سيارة إطفاء كانت متوجهة لإطفاء النيران.
كما أطلق مستوطنون، النار على موكب تشييع الشهيد جهاد عفيف أبو عليا (25 عاما) الذي استشهد أمس في هجوم للمستوطنين على القرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون آخرون سيارات المواطنين قرب دوار عين سينيا شمال رام الله، ما أدى إلى تضرر عدد منها.