أُصيب ستة فلسطينيين بالرصاص الحي، إحداها حرجة بالرأس، ظهر اليوم السبت، في هجوم شنه مستوطنون على قرية المغير شرق رام الله .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر، أن شخصا أصيب بالرصاص الحي في الرأس، وصفت إصابته بالحرجة، فيما أصيب خمسة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، جراء هجوم شنه مستوطنون على القرية.

وكالة الأنباء الفلسطينية: 5 إصابات بالرصاص الحي جراء هجوم مستوطنين على بلدة #المغير شمال شرقي رام الله#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/tFiMpqjh21 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 13, 2024



وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النار في أحد المنازل في القرية، ما أدى إلى إحراقه بالكامل، والذي يعود للمواطن خميس أبو عليا، كما أحرقوا سيارة إطفاء كانت متوجهة لإطفاء النيران.

كما أطلق مستوطنون، النار على موكب تشييع الشهيد جهاد عفيف أبو عليا (25 عاما) الذي استشهد أمس في هجوم للمستوطنين على القرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

لحظة نقل إصابة خطيرة برصاص مستوطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/5V3rCx6qrh — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 13, 2024



وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون آخرون سيارات المواطنين قرب دوار عين سينيا شمال رام الله، ما أدى إلى تضرر عدد منها.



