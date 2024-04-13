اتحاد الغرف التجارية: جميع السلع الأساسية انخفضت بنسب بين 25 إلى 30% ‏

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضا آخر في الأسعار سنشهده خلال الأسابيع ‏المقبلة على مستوى السلاسل التجارية، معقبا: «بعد إجازة العيد سوف نرى انخفاضات متتالية على مدار الأسابيع ‏المقبلة؛ وليس انخفاضا واحدا».‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء ‏السبت، أن جميع السلع الأساسية شهدت انخفاضًات خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن نسبة الانخفاض في الفول والعدس ‏بلغت 25%، فيما تجاوزت 25% في أسعار الزيت لتصل إلى 30% في أسعار الزيت الخليط.

وأشار إلى أن الدقيق والمكرونة ومشتقاتها شهدت انخفاضًا بنسبة 25%، فيما تراجعت أسعار جميع منتجات الألبان من ‏‏10 إلى 30% حسب نسبة المكون الأجنبي في كل سلعة‎.‎

وأضاف أن الأسعار في حالة انخفاض مستمر، مشيرا إلى أن أسعار الحلويات والبسكويت بدأت أيضًا في الانخفاض؛ ‏نتيجة الإفراجات الجمركية الكثيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية.‏

وأوضح أن الوفرة في السوق انعكست على تنافس شركات المواد الغذائية على مستوى الإعلانات التي زادت خلال شهر ‏رمضان إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي.‏