اتحاد الغرف التجارية: جميع السلع الأساسية انخفضت بنسب بين 25 إلى 30% ‏

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضا آخر في الأسعار سنشهده خلال الأسابيع المقبلة على مستوى السلاسل التجارية، معقبا: «بعد إجازة العيد سوف نرى انخفاضات متتالية على مدار الأسابيع المقبلة؛ وليس انخفاضا واحدا».
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن جميع السلع الأساسية شهدت انخفاضًات خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن نسبة الانخفاض في الفول والعدس بلغت 25%، فيما تجاوزت 25% في أسعار الزيت لتصل إلى 30% في أسعار الزيت الخليط.
وأشار إلى أن الدقيق والمكرونة ومشتقاتها شهدت انخفاضًا بنسبة 25%، فيما تراجعت أسعار جميع منتجات الألبان من 10 إلى 30% حسب نسبة المكون الأجنبي في كل سلعة.
وأضاف أن الأسعار في حالة انخفاض مستمر، مشيرا إلى أن أسعار الحلويات والبسكويت بدأت أيضًا في الانخفاض؛ نتيجة الإفراجات الجمركية الكثيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الوفرة في السوق انعكست على تنافس شركات المواد الغذائية على مستوى الإعلانات التي زادت خلال شهر رمضان إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي.