تحرير  13 محضر مخالفات تموينية في الحامول بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين، وإدارة الصحة، وإدارة الطب البيطري، برئاسة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر متنوع لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق، تضمنت 6 محاضر نقص وزن، 5 محاضر صحة، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية خلال الفترة القادمة، خاصةً خلال عيد الفطر المبارك مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية مثل السكر، والأرز، والزيت، والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية.