وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفيات مدينة المحلة

أجرى الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية في رابع أيام عيد الفطر المبارك، على مستشفى المحلة العام ومستشفى صدر المحلة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظه الغربيه لمتابعة انشطه المستشفيات وجاهزيتها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

بدأت الجولة التفقدية بمستشفى المحلة والمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات ورفع جاهزية المستشفى خلال فترة إجازة العيد.

كما تفقد أقسام الأشعة والغسيل الكلوي وأقسام العناية المركزة واقسام الحضانات للتأكد من توافر مشتقات الدم في بنك الدم بمستشفى المحلة العام، ووجه وكيل الوزارة الشكر للفريق الطبي المتواجد خلال فتة النوبتجيه.

واختتم الجولة بالمرور على مستشفى صدر المحلة، وتفقد العيادات المسائية، وأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة للتأكد من توافر مستلزمات التشغيل من أدوية ومستلزمات والتأكد من جودة الخدمات الطبية التي يتلقاها المريض.